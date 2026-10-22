"Московский патруль": число погибших в ДТП на МКАД снизилось на треть

Число погибших в авариях на МКАД в этом году сократилось на треть по сравнению с прошлым годом, сообщили в столичном Дептрансе.

Снижение аварийности связано с комплексной работой полицейских и сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Дорожный патруль оперативно выезжает на любое происшествие и ограждает опасный участок, чтобы предотвратить повторные ДТП.

Подробнее – в программе "Московский патруль".