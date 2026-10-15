15 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье пресекли незаконную перевозку немаркированных сигарет
В Подмосковье автоинспекторы задержали подозреваемых в незаконном обороте табачной продукции.
Двое перевозили немаркированный товар на грузовиках. Третий следовал за колонной на легковой машине: он сообщал подельникам о маршруте и помогал объезжать посты ГАИ.
При досмотре фур сотрудники ДПС нашли сотни картонных коробок с сигаретами, но сопроводительных документов на товар у водителей не было. Подробнее – в программе "Московский патруль".