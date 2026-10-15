"Московский патруль": в Подмосковье пресекли незаконную перевозку немаркированных сигарет

В Подмосковье автоинспекторы задержали подозреваемых в незаконном обороте табачной продукции.

Двое перевозили немаркированный товар на грузовиках. Третий следовал за колонной на легковой машине: он сообщал подельникам о маршруте и помогал объезжать посты ГАИ.

При досмотре фур сотрудники ДПС нашли сотни картонных коробок с сигаретами, но сопроводительных документов на товар у водителей не было. Подробнее – в программе "Московский патруль".

