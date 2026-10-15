15 октября, 21:30Транспорт
"Московский патруль": Центральная почтовая таможня за год обработала более 200 млн посылок
Центральная почтовая таможня подвела итоги к 35-летию Федеральной таможенной службы. В 2026 году ее специалисты обработали более 200 миллионов международных отправлений. Предотвращенный ущерб оценивается почти в 600 миллионов рублей.
В работе таможенникам помогают искусственный интеллект, служебные собаки и система "Янтарь". Крупнейший логистический узел – центр во Внуково, куда стекаются товары со всего мира: одежда, обувь, популярная техника и другие заказы с маркетплейсов.
Подробнее – в программе "Московский патруль".