"Московский патруль": Центральная почтовая таможня за год обработала более 200 млн посылок

Центральная почтовая таможня подвела итоги к 35-летию Федеральной таможенной службы. В 2026 году ее специалисты обработали более 200 миллионов международных отправлений. Предотвращенный ущерб оценивается почти в 600 миллионов рублей.

В работе таможенникам помогают искусственный интеллект, служебные собаки и система "Янтарь". Крупнейший логистический узел – центр во Внуково, куда стекаются товары со всего мира: одежда, обувь, популярная техника и другие заказы с маркетплейсов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

