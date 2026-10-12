"Московский патруль": суд запретил распространять в Сети фото петушиных боев

Петушиные бои теперь под запретом. Как сообщают СМИ, российский суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил распространять в Сети фото этих развлечений.

Состязания, которые многие фермеры называют спортом, суд посчитал жестоким обращением с животными. У петушиных боев богатая мировая история, счет идет на тысячелетия. На Руси поединки между птицами проводились еще несколько столетий назад.

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