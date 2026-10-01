"Московский патруль": курьер на велосипеде столкнулся с машиной у заправки

Курьер на велосипеде столкнулся с легковым автомобилем, который поворачивал на заправку. По словам очевидцев, после удара доставщик перелетел через руль и упал на лобовое стекло машины. От столкновения оно разбилось, на капоте появились вмятины и царапины, также была повреждена потолочная консоль.

У курьера диагностировали открытый перелом ноги, пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Водитель автомобиля утверждает, что двигался с небольшой скоростью и включил поворотник.

Подробнее – в программе "Московский патруль".