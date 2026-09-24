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24 сентября, 21:30

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"Московский патруль": пенсионер отдал лжесантехникам почти 500 тысяч рублей

"Московский патруль": пенсионер отдал лжесантехникам почти 500 тысяч рублей

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Пенсионер Борис Антонов стал жертвой лжесантехников: двое парней в спецодежде убедили его, что в трубах повысилось давление, и за замену редуктора и унитаза взяли почти 500 тысяч рублей. Через неделю после этого в дверь постучала девушка, представившаяся соседкой снизу, заявила о затоплении и вызвала тех же мастеров, которые снова взяли деньги.

Юристы напоминают: мастер обязан заранее называть стоимость и составлять смету, а клиент вправе не платить за навязанные услуги. Эксперты советуют пользоваться проверенными мастерами, чтобы не стать жертвой такой лотереи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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