23 сентября, 21:30Транспорт
"Московский патруль": велопатруль ЦОДД подвел итоги сезона
Специальная команда Дорожного патруля ЦОДД, которая передвигается на велосипедах, подвела итоги сезона. С начала года патрульные оставили 20 тысяч заявок о неисправной инфраструктуре.
В одном из случаев оказался сломан дорожный знак. Сотрудники ЦОДД также следят за светофорами, велопарковками и навигационными табличками. Только за лето специалисты помогли москвичам 400 раз.
Подробнее – в программе "Московский патруль".