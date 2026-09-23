"Московский патруль": велопатруль ЦОДД подвел итоги сезона

Специальная команда Дорожного патруля ЦОДД, которая передвигается на велосипедах, подвела итоги сезона. С начала года патрульные оставили 20 тысяч заявок о неисправной инфраструктуре.

В одном из случаев оказался сломан дорожный знак. Сотрудники ЦОДД также следят за светофорами, велопарковками и навигационными табличками. Только за лето специалисты помогли москвичам 400 раз.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

