Станция метро появится в районе Восточном за МКАД. Арбатско-Покровскую линию планируют продлить до Балашихи. Новая ветка также соединит Гольяново с Балашихой. Сроки начала строительства и названия будущих станций пока не уточняются.

Эксперты отмечают, что продление метро может сделать поездки удобнее для жителей, которые сейчас добираются до станции "Щелковская" на автобусах. По мнению специалистов, развитие метро также может повлиять на транспортную и деловую инфраструктуру Балашихи.

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