"Московский патруль": в Шереметьево задержали пассажира с украшениями на 5 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали пассажира, который несколько месяцев готовился нелегально привезти в Россию украшения на 5 миллионов рублей. Мужчина прошел через зеленый коридор, но его остановили для досмотра.

В багаже обнаружили около тысячи серебряных украшений 925-й пробы с фианитами. Пассажир заявил, что вез это исключительно для себя, чтобы носить, но таможенники ему не поверили. Экспертиза подтвердила, что украшения изготовлены из серебра. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

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