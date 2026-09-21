"Московский патруль": 10 тысяч долларов украли у пассажира рейса Москва – Дубай

Пассажир, летевший из Москвы в Дубай, взял с собой 10 тысяч долларов (почти 1 миллион рублей), но по прилете обнаружил, что деньги пропали. За последнюю неделю это как минимум шестой случай кражи на борту.

Воры чаще всего действуют на дальних и ночных рейсах, выбирая туристические направления, где у отпускников при себе крупные суммы. Деньги вытаскивают не только из ручной клади, но и из багажа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

