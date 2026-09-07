"Московский патруль": бизнесмен признался в убийстве соседей в Истре

В Подмосковье арестован 58-летний бизнесмен Михаил Успенский, который признался в убийстве супружеской пары – соседей по деревне Лобаново в Истринском округе. По версии следствия, причиной стала ссора из-за денег и границ земельного участка: погибшие выделили Успенскому часть своего надела для застройки, но тот не возвращал долг, и между ними начались конфликты.

27 августа он выстрелил в соседей из пистолета прямо у ворот своего дома, после чего спрятал тела на территории своего участка. Супруги пропали без вести, их сын обратился в полицию, и в ходе обыска тела нашли.

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