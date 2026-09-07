"Московский патруль": мошенница обманула родителей больных детей на 2,5 млн рублей

В Москве задержали женщину, которая обманывала родителей тяжелобольных детей, убеждая их, что на их семьи наведена "смертельная порча". Она предлагала провести платные обряды – за несколько месяцев одна из потерпевших перевела ей более 2,5 миллиона рублей, а когда деньги закончились, расплачивалась украшениями.

При обыске у женщины нашли множество ритуальных предметов: свечи, иконы, фигурки, фотографии. Сама задержанная рассказала, что проводит сеансы, смотрит карты и дает свечки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

