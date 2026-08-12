"Московский патруль": сын экс-главы Костромской области задержан по подозрению в убийстве

33-летний Александр Хотин, сын бывшего губернатора Костромской области и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, задержан по подозрению в убийстве.

По версии следствия, инцидент произошел в квартире Хотина. Мужчина с тяжелыми ранениями самостоятельно вышел в подъезд и вызвал скорую помощь. Позже он скончался в больнице.

Ранее Хотин уже попадал в скандал из-за драки и был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Подробнее – в программе "Московский патруль".

