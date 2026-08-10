"Московский патруль": мужчин задержали за ограбление пяти магазинов в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали группу молодых людей, подозреваемых в краже продуктов из пяти торговых точек. Злоумышленники похитили за час шоколад, кофе и сыр на сумму более 100 тысяч рублей.

Кражи были зафиксированы в разных магазинах, расположенных в Подмосковье. Поймать злоумышленников помогли инспекторы ДПС. Они остановили автомобиль такси, в котором передвигались подозреваемые.

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