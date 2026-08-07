07 августа, 21:30Происшествия
"Московский патруль": столичные следователи раскрыли убийство 25-летней давности
Столичные следователи раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", которое было совершено в 2001 году. Тогда вероятный убийца познакомился с Игорем Казадаевым в кабаке у станции метро "Войковская" и зарезал его прямо у него в квартире во время продолжения застолья.
Следователям удалось найти свидетеля – гитариста, который тогда последним видел двоих мужчин, заходящими в квартиру. Он опознал преступника по фотографии.
Подробнее – в программе "Московский патруль".