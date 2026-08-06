"Московский патруль": прокурор Максим Жук подвел итоги работы столичной прокуратуры

Прокурор Москвы Максим Жук на заседании коллегии подвел итоги работы столичной прокуратуры за первое полугодие 2026 года. В частности, с января в городе на 17% снизилось число зарегистрированных преступлений.

Сотрудники ведомства добились погашения долгов по зарплате на сумму 4 миллиарда 300 миллионов рублей для 32 тысяч москвичей. Они также восстановили права более полутора тысяч обманутых дольщиков. На личный прием к столичным прокурорам обратились свыше 38 тысяч граждан.

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