06 августа, 21:30Безопасность
"Московский патруль": прокурор Максим Жук подвел итоги работы столичной прокуратуры
Прокурор Москвы Максим Жук на заседании коллегии подвел итоги работы столичной прокуратуры за первое полугодие 2026 года. В частности, с января в городе на 17% снизилось число зарегистрированных преступлений.
Сотрудники ведомства добились погашения долгов по зарплате на сумму 4 миллиарда 300 миллионов рублей для 32 тысяч москвичей. Они также восстановили права более полутора тысяч обманутых дольщиков. На личный прием к столичным прокурорам обратились свыше 38 тысяч граждан.
Подробнее – в программе "Московский патруль".