"Московский патруль": спрос на сапборды в Москве в 2026 году вырос на 10%

Спрос на сапборды в Москве в 2026 году вырос на 10%, при этом инвентарь не считается водным транспортным средством, что затрудняет контроль и привлечение к ответственности в случае происшествий.

Спасатели проводят профилактические рейды и призывают держаться ближе к берегу, не выходить на судовой ход и надевать жилеты, но многие отдыхающие игнорируют правила: кто-то рассчитывает на свои силы, кто-то экономит, кто-то не хочет портить загар.

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