"Московский патруль": Росгвардия задержала пьяную 17-летнюю девушку в Китай-городе

В районе Китай-города сотрудники Росгвардии провели ночной рейд по местам тусовок молодежи. Они заметили 17-летнюю девушку, которая была сильно пьяна и не могла отличить телефон от пауэрбанка, чтобы позвонить родителям.

Стражи порядка вызвали скорую, но госпитализация не потребовалась – девушку передали полицейским, которые дозвонились до ее родителей, и теперь им грозит административный штраф за нарушение комендантского часа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

