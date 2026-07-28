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28 июля, 08:30

Туризм

Пляжный отдых в Турции подорожал на фоне аномальной жары

Пляжный отдых в Турции подорожал на фоне аномальной жары

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Российских туристов предупредили об аномальной жаре и высоких ценах на пляжах Турции. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в стране может приблизиться к 50 градусам.

Дополнительных расходов может потребовать отдых в Бодруме. За посещение некоторых частных пляжей там просят до 275 евро в сутки. Владельцы заведений объясняют цены инфляцией.

При этом закон гарантирует отдыхающим бесплатный доступ к морю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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