Пляжный отдых в Турции подорожал на фоне аномальной жары

Российских туристов предупредили об аномальной жаре и высоких ценах на пляжах Турции. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в стране может приблизиться к 50 градусам.

Дополнительных расходов может потребовать отдых в Бодруме. За посещение некоторых частных пляжей там просят до 275 евро в сутки. Владельцы заведений объясняют цены инфляцией.

При этом закон гарантирует отдыхающим бесплатный доступ к морю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.