Психолог Сулим прокомментировала тренд на комбинированный отдых

Комбинированный отдых, предполагающий совмещение различных видов активности, стал главным трендом летнего сезона 2026 года, выяснили аналитики. Поможет ли такой отпуск восполнить энергию и как организовать идеальный релакс, разбиралась Москва 24.

Погоня за многообразием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комбинированный отдых, который сочетает в себе сразу несколько видов досуга, выбрали 33% россиян летом 2026 года. Причем среди молодежи 18–24 лет этот показатель достиг 43%, сообщает "Газета.ру" с ссылкой на опрос торговой сети совместно с исследовательским центром.



По данным аналитиков, 17% россиян выбрали в нынешнем сезоне семейный досуг в кругу детей. Наибольшую долю зафиксировали среди туристов 35–44 лет (24%) и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (29%). Для москвичей данный формат, напротив, характерен реже – 12%.



Пляж, бассейн, чтение и другие виды пассивного отдыха привлекли 27% респондентов, однако молодые люди (18–24 года) выбрали его всего в 18% случаев. А вот активный отдых (экскурсии, походы, спорт, поездки) полюбился 21% участников, но его доля ниже среди людей 55–64 лет (15%) и жителей Северо-Западного федерального округа (12%).



Наименее популярным видом оказались фестивали, концерты и встречи с друзьями – он понравился всего 3% опрошенных. При этом в Санкт-Петербурге показатель и вовсе составил 1%, показал опрос.



Отвечая на вопросы о бюджете на отдых, 56% россиян выразили мнение, что при грамотном планировании возможно полноценно восстановить силы независимо от уровня дохода. При этом около 12% согласились с вариантом, что качественный релакс достижим без значительных трат. В то же время 9% опрошенных уверены, что крупные расходы снижают удовлетворение от отдыха.



Также перед отпуском 34% россиян совершают покупки на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, однако в Москве доля таких респондентов ниже – 27%. Еще 23% опрошенных не тратят на это деньги, а 20% расходуют менее 5 тысяч, ограничиваясь только самым необходимым. В диапазоне от 15 до 30 тысяч готовы платить 17% респондентов, и лишь 6% участников выделили на подготовку к отпуску более 30 тысяч, выяснили эксперты.



Ранее 40% россиян в рамках опроса высказали мнение, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Еще 30% выступили за равный подход, 8% – за раздельную оплату, и 2% заявили, что все может оплатить женщина.

Покой разума и кошелька

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для нервной системы восстанавливающим отдыхом является эффект расслабления – и психического, и физического, пояснила Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

"То, какой отдых станет оптимальным для конкретного человека, зависит от типа его нервной системы, степени усталости и текущего контекста жизни. Нервная система восстанавливается при расслаблении, но покой – это не обязательно возможность лежать", – рассказала она.

Психолог пояснила, что в первую очередь на отдых влияет отсутствие психического напряжения и неспешный, размеренный досуг. Второй важный компонент – удовольствие и наполнение новыми впечатлениями.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Таким образом, можно выделить три составляющие хорошего отдыха: расслабление нервной системы, новые впечатления и удовольствие. Именно их сочетание делает отдых полноценным. Однако каждый человек по-разному находит для себя этот баланс.

Есть люди, которые считают, что отдых – это только расслабление, но они не наполняются впечатлениями, и в итоге возникает неудовлетворенность. Кому-то же нужно больше впечатлений и меньше возможности лежать, но к концу отдыха или по приезду чувствуется опустошение, обратила внимание Сулим.



"Главным образом нужно знать себя: какие впечатления наполняют, насколько нравится пассивный или активный отдых. Лучший способ – сочетание разных вариантов, где есть и то, и другое. Для этого полезно сесть и спросить себя: что я хочу сейчас? Насколько я устал? Насколько хочется просто лежать? Вспомнить свой лучший и худший опыт отдыха и сделать выводы", – объяснила психолог.



По ее словам, хороший отпуск должен быть ритмичным, где активность сменяется пассивностью, как вдох и выдох. Не должно быть чрезмерных напряжений, беготни и суеты, если только не планируется экстрим вроде восхождения на Эверест.

"В спокойном режиме, с учетом прошлого опыта, настоящего состояния, желаний и возможностей, отдых будет по-настоящему хорошим и восстанавливающим. Главное – быть честным с собой и не навязывать себе чужие представления об идеальном отпуске", – резюмировала Сулим.

При этом вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал Москве 24, как максимально облегчить себе подготовку к отпуску, чтобы впоследствии не сталкиваться с проблемами. В первую очередь он посоветовал внимательно отнестись к подбору турфирмы.

"Если вы сами не пользовались услугами конкретной организации, выбирать надо по рекомендациям людей, к которым есть доверие, – родственников, друзей, знакомых, которые много путешествуют. Обязательно стоит почитать отзывы в интернете, но лучше обращать внимание на компании, которые работают более 10 лет. За это время фирма, как правило, обрела финансовую устойчивость и профессиональный опыт", – отметил он.



Что касается покупки билетов и бронирования отелей, специалист посоветовал не путешествовать в высокие даты. Новогодние каникулы, майские праздники и летние месяцы всегда тянут за собой рост цен.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Если все-таки необходимо поехать в высокий сезон, стоит покупать билеты и бронировать жилье заранее: поезд – за три месяца (получится также приобрести удобные места), самолет и отель – за 4–5. Для низкого сезона, наоборот, покупать заранее невыгодно – цены и так минимальны, и ближе к дате они могут даже снизиться.

Кроме того, февраль в России – время распродаж: стоимость размещения в гостиницах падает чуть ли не вдвое после новогодних праздников, обратил внимание специалист.



"Для большой семьи (например, пять человек) лучше брать не два номера и не люкс, а апартаменты – двух- или трехкомнатные. По деньгам это выйдет примерно на 30% дешевле", – сказал Мкртчян.



Также большой семье выгоднее путешествовать на автомобиле: поездка длиной даже до 2 000 километров обойдется дешевле, чем самолет или поезд.



"Касаемо активностей: например, на горнолыжных курортах ски-пассы выгодно покупать заранее – сейчас идут распродажи со скидкой до 30% на январь. Некоторые экскурсии, например полет на воздушном шаре в Каппадокии, лучше бронировать заблаговременно, чтобы туриста организованно забрали из Стамбула и не взяли тройную цену в последний момент", – пояснил специалист.

При этом есть экскурсии, которые можно покупать за сутки, – например, джип-туры в горах под Сочи, цена на которые всегда стабильна. В профессиональном турагентстве всегда подскажут, что и когда лучше бронировать, отметил Мкртчян.



Он также обратил внимание, что страховка – элемент поездки, на котором экономить категорически нельзя. При этом все туристы, покупающие пакетные туры через агентства, уже имеют ее, потому что документ автоматически входит в стоимость, заключил эксперт.

