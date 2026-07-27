"Московский патруль": в Подмосковье мотоциклист на Harley-Davidson погиб в ДТП с такси

В Подмосковье произошло ДТП с участием мотоциклиста на Harley-Davidson и такси – байкер погиб. По словам очевидцев, водитель такси выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил мотоциклиста.

В столичном Дептрансе напомнили, что за полгода в столице произошло 350 ДТП с участием мотоциклистов, и почти каждому второму водителю помогли эвакуаторы Московского паркинга, которые забирают байки с места аварии бесплатно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

