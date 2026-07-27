Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье мотоциклист на Harley-Davidson погиб в ДТП с такси

"Московский патруль": в Подмосковье мотоциклист на Harley-Davidson погиб в ДТП с такси

"Московский патруль": 3 сотрудницы банка похитили 28 млн со счетов клиентов

"Московский патруль": мошенник похитил 6 млн рублей у матери больного ребенка

Новости мира: лесные пожары во Франции подошли к военным объектам

На Эльбрусе нашли тела погибших иностранных альпинистов

Ростов-на-Дону пережил сильнейший ураган за последние 12 лет

Два человека погибли в результате стрельбы в американском Сиэтле

Новости мира: 2 человека погибли в результате стрельбы в Сиэтле

Новости мира: молния ударила в перрон международного аэропорта в Венесуэле

Пять погибших иностранных альпинистов найдены на Эльбрусе

В Подмосковье произошло ДТП с участием мотоциклиста на Harley-Davidson и такси – байкер погиб. По словам очевидцев, водитель такси выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил мотоциклиста.

В столичном Дептрансе напомнили, что за полгода в столице произошло 350 ДТП с участием мотоциклистов, и почти каждому второму водителю помогли эвакуаторы Московского паркинга, которые забирают байки с места аварии бесплатно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияДТПвидеоАлександр Астахов

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика