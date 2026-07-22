"Московский патруль": в Подмосковье девушка за час обокрала 3 магазина

В Сергиевом Посаде 25-летняя девушка за час успела обокрасть 3 магазина в одном из торговых центров. Девушка вынесла купальник, летнюю одежду, солнцезащитные очки и 12 шоколадных яиц.

Подозрительные действия заметили сотрудники службы безопасности и нажали тревожную кнопку. На выходе девушку задержали сотрудники Росгвардии, общая сумма похищенного превысила 21 тысячу рублей.

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