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22 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье девушка за час обокрала 3 магазина

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В Сергиевом Посаде 25-летняя девушка за час успела обокрасть 3 магазина в одном из торговых центров. Девушка вынесла купальник, летнюю одежду, солнцезащитные очки и 12 шоколадных яиц.

Подозрительные действия заметили сотрудники службы безопасности и нажали тревожную кнопку. На выходе девушку задержали сотрудники Росгвардии, общая сумма похищенного превысила 21 тысячу рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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