"Московский патруль": силовики задержали администратора крупной террористической группы

Российские силовики задержали в Дагестане администратора крупнейшего сетевого террористического сообщества. Им оказался подросток.

По версии следствия, задержанный вербовал школьников по всему миру, давал им инструкции по конспирации и обучал тактике совершения терактов. Молодой человек также признался, что причастен к организации нападения на одну из подмосковных школ.

Подробнее – в программе "Московский патруль".