"Московский патруль": ГД поддержала предложение ЦБ в борьбе с банкнотами "банка приколов"

В январе Центробанк предложил приравнять купюры "банка приколов" к подделкам, а производителей таких сувениров – к фальшивомонетчикам. Теперь в Госдуме заявили, что поддержат эту инициативу.

Банкиры объяснили, цель – помешать мошенникам использовать шуточные деньги, которые иногда очень похожи на настоящие. В уголовных делах фигурируют случаи, когда пожилых людей обманывали именно такими купюрами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".