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16 июня, 21:30

Политика

"Московский патруль": ГД поддержала предложение ЦБ в борьбе с банкнотами "банка приколов"

"Московский патруль": ГД поддержала предложение ЦБ в борьбе с банкнотами "банка приколов"

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В январе Центробанк предложил приравнять купюры "банка приколов" к подделкам, а производителей таких сувениров – к фальшивомонетчикам. Теперь в Госдуме заявили, что поддержат эту инициативу.

Банкиры объяснили, цель – помешать мошенникам использовать шуточные деньги, которые иногда очень похожи на настоящие. В уголовных делах фигурируют случаи, когда пожилых людей обманывали именно такими купюрами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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