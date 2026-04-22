Таможенники в Шереметьево изъяли электрошпаги на 1 млн рублей

Таможенники столичного аэропорта Шереметьево изъяли незадекларированные электрошпаги на 1 миллион рублей. Более 400 клинков обнаружили в чемодане пассажира, который планировал вылететь в Пекин.

Тренировочные электрошпаги и электрорапиры – инвентарь для фехтования – лежали в двух коробках. Мужчина заявил, что вез товар якобы по просьбе знакомого. Возбуждено дело об административном правонарушении, нарушителю грозит штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.