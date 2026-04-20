20 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье пресекли работу нарколаборатории в дачном доме
В Московской области под Солнечногорском полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, организованной в дачном доме. В ходе обыска изъяты оборудование, химические реактивы, электронные весы и другие предметы, использовавшиеся для изготовления запрещенных веществ.
По данным экспертизы, в девяти изъятых емкостях находилось более девяти килограммов вещества, содержащего наркотик.
