"Московский патруль": в ГИБДД ЮАО открыли мемориальную доску погибшим лейтенантам

В Москве открыли мемориальную доску в честь лейтенантов Максима Горбунова и Ильи Климанова, погибших при исполнении служебного долга. Церемония прошла в здании ГИБДД УВД по Южному административному округу, на ней присутствовали руководство столичной Госавтоинспекции, ветераны и сослуживцы.

Память офицеров почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Начальник отдела ГИБДД по ЮАО Константин Чуйко заявил, что каждый день службы должен доказывать, что жизни погибших товарищей отданы не напрасно.

