У погибшего при взрыве сотрудника ДПС остались супруга и 9-месячная дочь

У погибшего при взрыве 25-летнего сотрудника ДПС Максима Горбунова остались супруга и 9-месячная дочь. Трагедия произошла на Елецкой улице, когда он вместе с коллегой 24-летним Ильей Климановым попытались задержать подозрительного мужчину около служебного автомобиля.

Подозреваемый и привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего скончался на месте. Погиб и второй сотрудник ДПС.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина к расследованию подключились криминалисты центрального аппарата ведомства.

