В Москве с 18 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия

В Москве стартуют Дни исторического и культурного наследия, которые продлятся с 18 апреля по 31 мая. В программу включено более 300 объектов культурного наследия, среди которых Египетский павильон усадьбы Останкино, дом Льва Толстого в Хамовниках, храм Петра и Павла на Новой Басманной и многие другие.

Организаторы подготовили свыше тысячи мероприятий: экскурсии, лекции, мастер-классы, интерактивные перформансы, а также впервые откроются детские реставрационные мастерские. Среди ключевых адресов – старинный дом на Новинском бульваре, где после двух больших реставраций восстановлен облик XIX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

