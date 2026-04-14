"Московский патруль": местные жители пожаловались на водителей у станции "Белорусская"

У станции метро "Белорусская" водители, обслуживающие кальянные и букмекерские конторы, систематически паркуются на тротуаре, игнорируя правила дорожного движения. Несмотря на неоднократные жалобы жителей, нарушения продолжаются.

Местные жители отмечают, что проблема решается лишь на время присутствия инспекторов, но как только патруль уезжает, хаос возвращается. Автомобилисты продолжают парковаться на пешеходной зоне, создавая неудобства и опасность для граждан.

