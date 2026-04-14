"Московский патруль": суд избрал меру пресечения косметологу после смерти пациентки

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения косметологу-самоучке Светлане Цупор после смерти клиентки во время подтяжки рук в косметологическом кабинете.

По данным следствия, женщина вколола лидокаин пациентке, которая пришла к ней в арендованный косметологический кабинет. У Цупор не было лицензии, обязательной для проведения операции.

Теперь фигурантке уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы. Суд не стал отправлять ее под арест, ограничился запретом определенных действий. Предварительно установлено, что Цупор борется с тяжелым заболеванием.

