"Московский патруль": пара украла из магазина солнцезащитные очки премиальных марок

В одном из московских магазинов мужчина и женщина украли несколько солнцезащитных очков премиальных марок. На кадрах видеонаблюдения видно, как пара старается вести себя естественно: парень напоказ выбирает очки, мерит их, а затем незаметно складывает в карман.

На выходе он делает специальное движение курткой, чтобы система не сработала на защитные этикетки. Трюк не помог – подозреваемого все равно задержали.

