"Московский патруль": стажер ПВЗ украла два смартфона по 130 тысяч рублей в Москве

В Москве стажер пункта выдачи заказов украла два смартфона стоимостью по 130 тысяч рублей каждый. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка принесла в служебное помещение пакеты с телефонами и спрятала их в карман кофты.

После этого она в ПВЗ больше не появлялась. Как только пропажа обнаружилась, подозрение сразу пало на нее. Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, похищенное стажер успела продать, а деньги потратила.

Подробнее – в программе "Московский патруль".