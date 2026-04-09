"Московский патруль": молодой человек доехал на сцепке поезда из Москвы до Петербурга

19-летний житель Москвы забрался на площадку между вагонами фирменного поезда "Аврора", который разгоняется до 160 километров в час, и доехал до Санкт-Петербурга. На платформе его встретили полицейские. Как выяснилось, за последние три года на молодого человека составили восемь административных протоколов.

Весной у зацеперов начинается сезон: они цепляются за поручни, лестницы или залезают на крышу, где до проводов с напряжением в 3 тысячи вольт считанные сантиметры. Только в прошлом году больше полусотни зацеперов получили травмы на Московской железной дороге, 18 из них погибли.

