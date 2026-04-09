"Московский патруль": 19-летняя москвичка отдала незнакомцу украшения и часы на 17 млн руб

В Москве 19-летняя девушка под влиянием телефонных мошенников вынесла из дома ювелирные украшения и коллекцию элитных швейцарских часов общей стоимостью 17 миллионов рублей. Момент передачи драгоценностей незнакомцу зафиксировали камеры видеонаблюдения на Крымском Валу.

Парень, который забрал ценности, действовал по указанию кураторов. Он продал часы в ломбарды, а деньги перевел соучастникам. В коллекции были уникальные экземпляры: часы с яркими стрелками под дизайн детской игрушки, модели в стиле приборной панели самолета, а также изделия швейцарских брендов, где цена в 1 миллион рублей далеко не предел.

Подробнее – в программе "Московский патруль".