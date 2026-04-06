"Московский патруль": водитель без прав протащил полицейского по асфальту в Москве

В Москве водитель вместо того, чтобы предъявить документы инспектору ГАИ, нажал на газ и протащил полицейского по асфальту несколько метров.

Сотрудник схватил нарушителя за плечо, упал и покатился по проезжей части, получив травмы. Автомобилист скрылся и попытался замести следы: бросил машину на заправке, уехал на такси, а затем пересел на другой автомобиль, с которого снял номера.

