"Московский патруль": столичные следователи раскрыли международную группу хакеров

В Москве раскрыта международная группа хакеров, которые первыми в мире создали приложение-вирус для кражи денег с банковских карт. Злоумышленники звонили жертвам, представляясь сотрудниками энергосбыта, "Госуслуг" или полиции, и убеждали скачать якобы банковское приложение.

Затем просили приложить карту к телефону – в этот момент доступ к счету получал сообщник и мгновенно снимал деньги через банкомат.

