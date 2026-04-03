03 апреля, 21:30Общество
"Московский патруль": рейд по неплательщикам алиментов прошел в Москве
В Москве прошел рейд по алиментщикам, которые годами уклоняются от платежей собственным детям. В прошлом году с них взыскали более 110 миллиардов рублей.
Чтобы позабывшие о своих обязанностях родители быстрее выплачивали долги, к ним применяют меры. Например, арестовывают имущество, ограничивают их в праве выезжать из страны и даже могут привлечь к уголовной ответственности.
