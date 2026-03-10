Форма поиска по сайту

10 марта, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": Бастрыкин назвал одно из важнейших направлений в работе следователей

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

Собянин: пожарно-спасательный гарнизон Москвы получил уникальную технику

Роскомнадзор предупредил москвичей о фальшивых письмах с требованием отказаться от VPN

Мошенники притворяются "гуру счастья" для обмана москвичей

Мошенники начали оформлять кредиты на москвичей по старым фотографиям из баз данных

Мошенники стали звонить москвичам под видом доставки техники из магазина

Москвичей предупредили мошеннической схеме с QR-кодами от "налоговой"

"Новости дня": мошенники активизировались в Москве перед 8 Марта

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 8 Марта

Раскрытие преступлений прошлых лет является одним из важных направлений в работе следователей. Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин на прошедшей итоговой коллегии ведомства.

По словам Бастрыкина, в 2025 году было расследовано 6 716 преступлений прошлых лет. В частности, удалось раскрыть 650 убийств, 259 фактов нанесения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и 381 насильственное деяние. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоАлександр Астахов

