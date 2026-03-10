"Московский патруль": Бастрыкин назвал одно из важнейших направлений в работе следователей

Раскрытие преступлений прошлых лет является одним из важных направлений в работе следователей. Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин на прошедшей итоговой коллегии ведомства.

По словам Бастрыкина, в 2025 году было расследовано 6 716 преступлений прошлых лет. В частности, удалось раскрыть 650 убийств, 259 фактов нанесения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и 381 насильственное деяние. Подробнее – в программе "Московский патруль".

