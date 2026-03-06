"Московский патруль": москвичам рассказали о работе пожарных дознавателей

В Москве работают 80 пожарных дознавателей, среди которых представительниц прекрасного пола насчитывается только 12.

Например, старший дознаватель Татьяна Мезина работает на пожарах одновременно со спасателями. Ее задача – устанавливать причины возгораний по горячим следам. В профессии она 8 лет. В 2024 году Татьяна заняла первое место в конкурсе лучших дознавателей Москвы, обойдя мужчин-конкурентов.

