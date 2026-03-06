"Московский патруль": в Москве провели рейд по выявлению нелегальной продажи цветов

Сотрудники ГУ МВД России по Москве совместно с Россельхознадзором провели рейд по выявлению нелегальной торговли цветами в преддверии 8 Марта.

В результате в одном из цветочных магазинов на юго-востоке столицы проверяющие обнаружили многочисленные нарушения. В ходе проверочной закупки был зафиксирован факт торговли без необходимых разрешительных документов и фитосанитарных сертификатов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".