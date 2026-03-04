"Московский патруль": Росгвардия проверила соблюдение москвичами правил владения оружием

Сотрудники лицензионно-разрешительного отдела столичной Росгвардии проверили соблюдение москвичами правил владения оружием. Только за прошлый год инспекторы провели более 60 тысяч проверочных мероприятий и изъяли свыше 6 тысяч единиц орудий.

С чем сталкиваются правоохранители во время таких проверок? Как правильно хранить оружие? И за что его можно лишиться? Об этом – в программе "Московский патруль".