04 марта, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": Росгвардия проверила соблюдение москвичами правил владения оружием

"Московский патруль": Колокольцев заявил о снижении числа убийств в РФ в 2025 году

Путин заявил, что нужно усилить профилактику подростковой преступности в России

Состоялась демонстрация нового столичного дрона-перехватчика "Елка"

В "Перезвони сам" напомнили, как не попасться на уловки мошенников перед 8 Марта

Банки РФ хотят получить право приостанавливать выдачу наличных

Мошенники начали предлагать фальшивые горящие туры

"Московский патруль": СК РФ передал в суды более 90 тыс уголовных дел в 2025 году

"Деньги 24": Центробанк РФ выявил более 7 тыс финансовых пирамид в 2025 году

Мошенники стали предлагать голосовать в Telegram за благоустройство территории дома

Сотрудники лицензионно-разрешительного отдела столичной Росгвардии проверили соблюдение москвичами правил владения оружием. Только за прошлый год инспекторы провели более 60 тысяч проверочных мероприятий и изъяли свыше 6 тысяч единиц орудий.

С чем сталкиваются правоохранители во время таких проверок? Как правильно хранить оружие? И за что его можно лишиться? Об этом – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоВлада Егорова

