03 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": лидеру банды "Желтые хризантемы" отменили оправдательный приговор

"Московский патруль": лидеру банды "Желтые хризантемы" отменили оправдательный приговор

Анна Седокова не согласилась выплачивать семье Яниса Тиммы долю за общую квартиру

Хорошёвский суд начнет рассматривать раздел имущества Седоковой и Тиммы 19 марта

Суд начал рассматривать дело о разделе имущества экс-супругов Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Представители Анны Седоковой и родственников Яниса Тиммы встретятся в Хорошёвском суде

Зачинщиков драки в торговом центре "Щука" арестовали

Задержаны участники массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

Появились кадры побега осужденного из здания Таганского суда Москвы

Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Суд вынес приговор рэперу Гуфу по делу о дебоше в бане

Лидеру банды "Желтые хризантемы" Сергею Балихину отменили оправдательный приговор. Он был приговорен к пожизненному сроку за ограбления и убийства, но спустя 10 лет дал признательные показания.

Тогда суд решил пересмотреть наказание, и в августе 2025 года присяжные оправдали мужчину по двум новым эпизодам убийств. Однако под отмену приговор подпал из-за неправильного применения уголовного закона. Сейчас дело отправлено на новое рассмотрение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

