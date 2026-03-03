"Московский патруль": лидеру банды "Желтые хризантемы" отменили оправдательный приговор

Лидеру банды "Желтые хризантемы" Сергею Балихину отменили оправдательный приговор. Он был приговорен к пожизненному сроку за ограбления и убийства, но спустя 10 лет дал признательные показания.

Тогда суд решил пересмотреть наказание, и в августе 2025 года присяжные оправдали мужчину по двум новым эпизодам убийств. Однако под отмену приговор подпал из-за неправильного применения уголовного закона. Сейчас дело отправлено на новое рассмотрение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".