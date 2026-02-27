"Московский патруль": полицейские будут штрафовать нарушающих ПДД велокурьеров

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят рейды на дорогах Москвы, чтобы пресекать нарушения правил дорожного движения велосипедистами и курьерами. Во время съемок одного из таких рейдов полицейские оштрафовали курьера, который пообещал исправиться, но снова нарушил правила ПДД через пять минут.

Мероприятия проходят по всей столице и направлены на обеспечение безопасности пешеходов, водителей и самих доставщиков. Подробнее – в программе "Московский патруль".