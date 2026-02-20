"Московский патруль": москвич поджег патрульный автомобиль по указу мошенников

В Москве мужчина по указке мошенников поджег патрульный автомобиль у отдела полиции. Злоумышленники связались с ним через сайт знакомств и запугали уголовной ответственностью за якобы передачу данных спецслужбам.

Правоохранители напомнили, что нельзя выполнять указания незнакомцев, даже если они угрожают тюрьмой. Это может привести к реальному сроку.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

