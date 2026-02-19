Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": водителям снегоходов напомнили о правах и технике безопасности

"Московский патруль": водителям снегоходов напомнили о правах и технике безопасности

Из-за снегопада в Москве в столичных аэропортах возможны корректировки на прилет и вылет

Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за сильного снегопада

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 февраля

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать до 07:00 утром 20 февраля

Выставка кастом-мотоциклов открылась в Музее Гаража в Москве

В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания пассажиров

Станцию "Трубная" столичного метро украсили ко Дню защитника Отечества

Заторы на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Очистка путей ведется круглосуточно на Московской железной дороге

Из-за мощных снегопадов в Москве вырос спрос на снегоходы. Тем, кто хочет сесть за руль этой техники и берет ее в прокат, необходимо иметь водительские права категории В, С или D, а также обязательно пройти инструктаж по технике безопасности от арендодателя.

Однако в случае, если техника личная, должны быть открыты права категории А или В1. Кроме того, можно получить удостоверение тракториста-машиниста категории А-1 в Гостехнадзоре.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортвидеоВлада Егорова

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика