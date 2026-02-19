19 февраля, 21:30Транспорт
"Московский патруль": водителям снегоходов напомнили о правах и технике безопасности
Из-за мощных снегопадов в Москве вырос спрос на снегоходы. Тем, кто хочет сесть за руль этой техники и берет ее в прокат, необходимо иметь водительские права категории В, С или D, а также обязательно пройти инструктаж по технике безопасности от арендодателя.
Однако в случае, если техника личная, должны быть открыты права категории А или В1. Кроме того, можно получить удостоверение тракториста-машиниста категории А-1 в Гостехнадзоре.
Подробнее – в программе "Московский патруль".