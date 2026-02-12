"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

Рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска. Беседа заняла 10 минут, однако неизвестно, на какие именно вопросы он отвечал.

Уголовное дело в отношении исполнителя было заведено в октябре 2024 года. Гуф вместе с компанией арендовал баню в Апрелевке. Компания оплатила депозит, сняла все помещения и потребовала отключить камеры наблюдения. Однако там разгорелся конфликт

Подробнее – в программе "Московский патруль".

