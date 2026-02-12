"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

Лефортовский суд Москвы назначил главному тренеру сурдлимпийской сборной России по греко-римской борьбе Владимиру Горинову 6 лет колонии общего режима за вымогательство денег у спортсменов с нарушениями слуха. Он требовал от подопечных процент с каждых призовых.

Средства спортсмены передавали наличными. Они отдавали 30% от ежемесячных стипендий. Их сумма варьировалась от 45 до 100 тысяч рублей

Подробнее – в программе "Московский патруль".

