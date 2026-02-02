"Московский патруль": пару из Подмосковья обвинили в издевательствах над детьми

Прокуратура подмосковного Видного утвердила обвинительное заключение в отношении сожителей, которые систематически издевались над детьми и снимали это на видео.

О случившемся стало известно летом 2025 года. На кадрах, которые появились в Сети, блогер Василий Васин избивает 11-летнего пасынка бейсбольной битой. Как позже выяснилось, мать также принимала активное участие в издевательствах над детьми.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

