"Московский патруль": экс-сотрудник автосалона в Москве похитил и продал 26 иномарок

В Москве бывший сотрудник автосалона устроил серию краж, похитив 26 иномарок, принадлежавших фирме-скупщику. По данным следствия, мужчина придумал преступный план и с декабря 24-го года по май 25-го похищал машины с автостоянки компании.

Он приезжал на красном эвакуаторе, грузил автомобили и увозил их, продавая на стороне. Общая сумма ущерба от его преступной деятельности составила около 64 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".