22 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": экс-сотрудник автосалона в Москве похитил и продал 26 иномарок

"Московский патруль": процесс по делу о заказных убийствах начался в Одинцовском суде

"Московский патруль": полиция задержала мошенников, которые избили москвича

Четырехлетнему мальчику наложили 25 швов после нападения собак в Подмосковье

Химкинский суд начал слушать дело мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Экспертиза подтвердила, что мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, был нездоров

Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье

Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку в квартире

Уголовное наказание грозит владельцу собак, которые напали на детей в Раменском

Следователи будут настаивать на лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

В Москве бывший сотрудник автосалона устроил серию краж, похитив 26 иномарок, принадлежавших фирме-скупщику. По данным следствия, мужчина придумал преступный план и с декабря 24-го года по май 25-го похищал машины с автостоянки компании.

Он приезжал на красном эвакуаторе, грузил автомобили и увозил их, продавая на стороне. Общая сумма ущерба от его преступной деятельности составила около 64 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

